Sprengstoffalarm löst größeren Polizeieinsatz aus

In einem Neutraublinger Logistikzentrum hat ein Sprengstoffalarm am Freitagabend zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Der Alarm stellte sich aber als falsch heraus, wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz am Samstag mitteilte.

Tests reagieren positiv auf Sprengstoff

Laut Polizei überprüfte zuvor eine Mitarbeiterin des Betriebs ein verpacktes Fahrzeuggetriebe, welches per Luftfracht über Frankfurt nach Südafrika geflogen werden sollte. Verschiedene Tests reagierten positiv auf unterschiedliche Sprengstoffarten. Die Mitarbeiterin veranlasst die Räumung der Halle und verständigte die Polizei.

Das gesamte Betriebsgelände wurde geräumt und weiträumig abgesperrt. Eine technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes nahm das Paket genauer unter die Lupe. Gegen Mitternacht konnte dann schließlich Entwarnung gegeben werden. Laut Polizei ergaben sich keinerlei Hinweise auf Sprengstoff.

Was den Test positiv ausfallen ließ, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei vermutet, dass die Verpackung oder Legierung des Getriebes Stoffe beinhalten, welche positiv auf den Test reagierten.

Großaufgebot für den Ernstfall

Für den Ernstfall standen ein kompletter Löschzug der Feuerwehr Neutraubling sowie mehrere Rettungsdienstfahrzeuge bereit. Verletzt wurde niemand, es bestand auch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Mitarbeiter, Anwohner und Einsatzkräfte, so die Polizei.