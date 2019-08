Sprengsatz explodiert – Polizei vermutet "üblen Scherz"

Gegen 3.30 Uhr waren mehrere Anwohner in Kreuzwertheim durch einen lauten Knall und einen Lichtblitz wach geworden. Wie die Polizeiinspektion Marktheidenfeld mitteilt, war dort ein offensichtlich selbstgebauter Sprengsatz explodiert. Als die Polizei am Ort des Geschehens ankam, fand sie Teile des Sprengsatzes, die bei der Detonation zum Teil auch in benachbarte Gärten geschleudert waren.

Keine Verletzten bei Explosion

Die ermittelnden Beamten gehen derzeit von einem "üblen Scherz" aus, bei dem sich niemand verletzte und kein Sachschaden entstand. Das LKA ist eingeschaltet.