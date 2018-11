Sprecher-Schwemme bei den Landtags-Grünen

Damit jeder Grünen-Abgeordnete einen "Sprecher"-Posten besetzen kann, mussten zunächst 38 unterschiedliche Politikfelder gefunden werden.

Der Sprecher für Sonderkulturen mag auch Tiere

Da ist Phantasie gefragt – und die haben die Grünen: So gibt es einen Sprecher für Weinbau, Sonderkulturen und Tierwohl. Tierfreunde, die einem guten Tropfen nicht abgeneigt sind, werden das zu schätzen wissen.

Die Bildungspolitik wird haarklein aufgeteilt

Wer sich in Sachen Bildung an die Grünen wenden will, muss sich ganz genau überlegen, was er eigentlich will. Denn je nachdem muss er sich an den Sprecher für frühkindliche Bildung, den für berufliche Bildung, die hochschulpolitische Sprecherin oder gar die schulpolitische Sprecherin wenden. Zur Sicherheit haben die Grünen auch noch einen bildungspolitischen Sprecher ernannt – der ist dann wohl für alles und jeden – oder auch für gar nichts zuständig.

Keine Sitzung ohne die Sprecherin für Friedensforschung

Und außenpolitische Ambitionen kann man der Grünen-Landtagsfraktion durchaus auch nachsagen: Schließlich gibt es neben einem europapolitischen Sprecher auch einen entwicklungspolitischen Sprecher sowie eine Sprecherin für Frieden und Friedensforschung.

Trotzdem: Das Maß aller Dinge bleibt die SPD

Dennoch unerreicht: die volksfestpolitischen Sprecher, die anno dazumal die SPD im bayerischen Landtag gekürt hatte. Wer es auf diesen Posten schaffte, dem war eine steile Karriere fast sicher: Einer der volksfestpolitischen Sprecher von damals ist Horst Arnold, inzwischen SPD-Fraktionsvorsitzender.