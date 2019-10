"Sprechender Baum" soll Klimawandel erklären

Geschäftiges Treiben in einem Park an der Katholischen Universität Eichstätt. Ein halbes Dutzend Fachleute hat sich eine stolze Buche vorgenommen. Seit mehr als 140 Jahren steht sie hier - doch ab heute beginnt für sie ein neues Zeitalter.

Vier "Sprechende Bäume" in Bayern

Die Forscher bringen unterschiedliche Sensoren an dem Baum an, die die Folgen des Klimawandels erläutern. Vier Bäume in Bayern werden mit dieser Technik ausgestattet und so zu "Sprechenden Bäumen". Annette Menzel, Professorin an der TU München, beschäftigt sich mit der Frage, wie der Baum auf das aktuelle Klima reagiert.

"Hier sehen wir die Merkmale dieses Baumes, wie bei einem Fitnessarmband, wo wir für uns selbst Schritt zählen. Hier fragen wir ab: Wächst du noch? Hast du noch die Chance, aus dem Boden Wasser rauszuholen und hoch in die Blätter zu bringen?" Annette Menzel, Professorin TU München

Sensoren messen Wassergehalt im Stamm und Temperatur der Blätter

Forstwissenschaftler Marvin Lüpke installiert mit seinen Kollegen an dem Baum die komplexe Technik. So zum Beispiel Saftfluss-Sensoren, die in den Baum hineingebohrt werden.

"Damit misst man den Wassertransport im Stamm. Das ist die Menge an Wasser, die durch den Stamm zu den Blättern transportiert wird. Dort wird sie dann für die Photosynthese benötigt und im Sommer auch für die Kühlleistung." Marvin Lüpke, Forstwissenschaftler

Ein anderes Forschungsobjekt sind die Blätter. Eine Apparatur misst die Blatt-Temperatur. Eine Webcam soll zusätzlich die Verfärbung der Blätter beobachten und der Geographie-Professorin Susanne Jochner-Oette von der Universität Eichstätt Informationen für Allergiker liefern.

"Damit wird untersucht, ob es Zusammenhänge gibt zwischen dem Beginn der Pollensaison und den Farbwerten. Wir wollen damit eine Vorhersage machen." Susanne Jochner-Oette, Geographie-Professorin

Auch der Pollenflug und die Allergien verändern sich durch den Klimawandel.

Wie reagieren Bäume bei Wassermangel?

Mit einem Draht um den Baum wird gemessen, wie sich sein Umfang verändert. Zu den 3,11 Metern kommen jährlich normalerweise drei Zentimeter dazu – wenn die Buche ausreichend Wasser bekommt. Wenn nicht, dann reagieren die Bäume darauf mit zwei Strategien.

"Das eine ist: Sie machen ihre Blattöffnungen zu und versuchen den Wasserhaushalt zu konservieren. Das hat den Nachteil, dass sie kein CO2 mehr aufnehmen und damit auch keine Photosynthese mehr machen können. Sie können dann auch nicht mehr wachsen. Wenn sie das länger machen, würden sie verhungern. Die andere Strategie ist zu sagen: 'Meine Leitbahnen sind sehr groß, ich kriege immer noch Wasser aus den Boden. Ich mache einfach weiter.'" Annette Menzel, Professorin TU München

Diese Bäume würden dann Gefahr laufen, zu vertrocknen.

Interessierte können die Feldforschung von zu Hause aus verfolgen. Denn alle Daten der vier "Sprechenden Bäume" in Bayern sind zukünftig online verfügbar und sollen so interessierten Bürgern Zusammenhänge erklären.