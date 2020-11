Spraydose explodiert: Schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen

Spraydosen und Hitze – eine im wahrsten Sinne des Wortes explosive Kombination. Das zeigt auch ein Betriebsunfall in Collenberg im Landkreis Miltenberg. Bei Umbauarbeiten in den Hallen einer Firma im Ortsteil Fechenbach ist eine Spraydose explodiert. Ein 65-Jähriger wurde dabei schwer im Kopf- und Gesichtbereich verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert.

Spraydose auf Ofen gelegt und erwärmt

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei versuchte der Mann offenbar die Spraydose auf einem Ofen zu erwärmen, um deren Inhalt sprühfähiger zu machen. Vermutlich aufgrund der Erhitzung der Dose explodierte die Spraydose dann. Die Kripo übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang und warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor derartigem Umgang mit feuer- und explosionsgefährlichen Stoffen.