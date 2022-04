Sprachkurse für Ukrainer: Lernen, lachen, loslassen

Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das denken sich wohl die 18 Ukrainerinnen, die seit drei Wochen Deutsch lernen. Sie sitzen fünf Tage die Woche, drei Stunden täglich im Sprachkurs der Volkshochschule im oberbayerischen Ottobrunn. Konzentriert und hochmotiviert hören sie ihrer ukrainischen Deutschlehrerin zu, schreiben mit, fragen nach. Heute steht auf dem Stundenplan: Einkaufen gehen und sich vorstellen.

Je schneller die Ukrainer Deutsch lernen, umso eher bekommen sie Arbeit

Eine der Teilnehmerinnen ist Viktoria. Die 39-Jährige ist mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern nach Deutschland geflohen. Eine Gastfamilie aus Ottobrunn hat sie aufgenommen. Viktoria ist Juristin. Jetzt ist sie noch einmal Schülerin. Sie möchte möglichst schnell Deutsch lernen, um im Alltag zurechtzukommen und um die Einheimischen zu verstehen. Wie lange sie mit ihrer Familie in Bayern bleibt, weiß sie noch nicht. Es hängt davon ab, wie lange der Krieg in der Ukraine noch geht. Auch wenn der Krieg irgendwann zu Ende gehen sollte: viele Städte und Häuser sind zerstört, der Aufbau wird dauern. "Wir sind jetzt hier und wo wir schon da sind, müssen wir diese Sprache lernen, und dann schauen wir mal, was kommt und was passiert", erzählt Viktoria auf Ukrainisch, wie Deutschlehrerin Olga übersetzt. "Aber nach Hause möchten wir, das ist keine Frage", schiebt Viktoria hinterher.

Tränen fließen, als die Gedanken in die Ukraine gehen

Viktoria ist eine moderne Frau, die – wie es so schön heißt – mitten im Leben steht. Sie wirkt etwas schüchtern. Ihre großen braunen Augen strahlen eine gewisse Traurigkeit aus. Viktoria hat Heimweh, macht sich Sorgen um ihre Eltern, die in der Ukraine geblieben sind. Ihr Vater sei sehr krank. Als sie von ihrer Heimat erzählt, ist Viktoria plötzlich von ihren Gefühlen überwältigt. Sie fängt an zu weinen. Lehrerin Olga versucht zu trösten, aufzubauen, aber sie versteht Viktoria nur zu gut. Auch die Deutschlehrerin ist aus der Ukraine geflüchtet. Ihr Sohn kämpfe im Krieg gegen Russland. "Bitte weine nicht", fleht sie ihre Schülerin an. "Jeder hat eine schwierige Situation. Ich habe kein Herz mehr... Ich muss jetzt stark sein", sagt Olga Kuzka.

Sprachkurse für Ukrainer sollen eine Oase zum Ausruhen und Lachen sein

Die Sprachkurse für Ukrainer sind nicht nur wichtig, um Deutsch zu lernen. Sie sind auch Ablenkung, sie geben Struktur im Alltag und Zeit zum Lachen. Hier treffen die Teilnehmenden Leidensgenossinnen. Oasen nennt Elisabeth Stein die Sprachkurse. Sie leitet und organisiert die VHS-Sprachkurse in Ottobrunn. Aber das Ausruhen wie in einer Oase klappt nicht immer. So wird in einem Kapitel auch "Die Familie" behandelt, ein heikles Thema. "Jetzt fangen sie mal an, über den Papa oder den Opa zu sprechen," sagt Elisabeth Stein. Deswegen sei es wichtig, auch Worte der Gefühle gleich mit beizubringen. Wie: "Ich bin traurig, ich vermisse meinen Opa, ich weiß nicht, ob mein Papa noch lebt." Eine hohe Sensibilität ist also bei der Auswahl der Themen in den Sprachkursen für Geflüchtete sehr wichtig.

Kostenlose Sprachkurse: Volkshochschulen in Bayern gehen in Vorleistung

Die Volkshochschulen in Bayern bieten die Sprachkurse für Geflüchtete aus der Ukraine kostenlos an. Dabei ist die Finanzierung der Kurse noch gar nicht gesichert. Aber die Volkshochschulen wollen den Ukrainern helfen. "Wir sind einfach gestartet. Wir haben den Menschen vor alles andere gestellt", so die stellvertretende Leiterin der VHS Süd Ost im Landkreis München, Elisabeth Stein. Die Kommunen und Firmen unterstützen dabei.

Goethe-Institut registriert enorme Nachfrage bei Online-Sprachkursen für Ukrainer

Neben den Volkshochschulen bietet auch das Goethe-Institut München schon seit Wochen Deutschkurse für geflüchtete Ukrainer an. Die Nachfrage sei enorm, teilt eine Instituts-Sprecherin mit. Innerhalb von 48 Stunden seien Kursangebote für knapp 1.800 Teilnehmer ausgebucht gewesen. Weitere Sprachkurse sollen nach Ostern starten. Die vier- bis zehnwöchigen Online-Angebote richteten sich sowohl an Ukrainer, die bereits in Deutschland sind, als auch an Interessenten, die sich noch in der Ukraine aufhalten. Aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Flucht vieler Ukrainer aus dem von Russland angegriffenen Land, gebe es die Sprachkurse zu einem symbolischen Preis von 7 Hrywnja (0,25 Euro).

Ukrainer wollen schnell Deutsch lernen, damit sie schnell arbeiten können

Die Ukrainerinnen und der junge Mann im VHS-Sprachkurs im oberbayerischen Ottobrunn haben noch viel zu lernen. Vor allem die deutsche Grammatik plagt sie. Aber sie wollen lernen - je schneller, umso eher bekommen sie Arbeit und können ihre Familie versorgen. Und dann erzählt Deutschlehrerin Olga Kuzka noch, wie dankbar sie und die anderen Ukrainer den Deutschen sind. Das ist ihr wichtig zu betonen. Das sei keine Selbstverständlichkeit. Aber die Ukrainer wollten die Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Sie wollen hier selbständig leben. Denn sie wüssten, sagt Olga, dass auch viele Deutsche nicht viel Geld haben und die Preise für Gas, Öl und Lebensmittel in Deutschland gestiegen sind – weil Putin gegen die Ukraine einen Krieg führt.