Sprachkurs Ukrainisch: Ehrenamtliche Helfer lernen Sprache

Flüchtlinge zu Hause aufnehmen: Vorteil Sprachkenntnisse

Der Ukrainisch-Lehrer Marchenko geht individuell auf die Fragen seiner Sprachschüler ein, die sich entweder in der Flüchtlingshilfe engagieren oder Menschen aus der Ukraine bei sich Zuhause aufgenommen haben, wie Rebekka Riedinger. Bei ihr in Burghausen lebt jetzt eine ukrainische Familie mit Kindern. Riedingers Motivation, Ukrainisch zu lernen: "Ich will mit ihnen ein paar Wörter sprechen, in einen Austausch kommen".

Mithilfe des Sprachkurses kann die Niederbayerin jetzt den ukrainischen Kindern Fragen stellen, wie "Wo ist dein Schnuller?", "Wo ist das Spielzeug?", "Möchtest du Ball spielen?". Die Reaktion der Kinder auf die ukrainischen Sprachkenntnisse: "Sie freuen sich total - und sie freuen sich, wenn sie auch mir etwas beibringen können", so Riedinger.

Statt Grammatik: Alltagsbegriffe und ukrainische Kultur

Beim Crash-Kurs geht es nicht um die perfekte Grammatik. Es gehe darum, "sich mit den Flüchtlingen unterhalten zu können. Dass sie wissen, sie sind nicht alleine, sie bekommen Unterstützung von der deutschen Bevölkerung", so Marchenko. Auch die ukrainische Kultur will er seinen Teilnehmern näherbringen, erzählt immer wieder von seinen persönlichen Erlebnissen aus der Heimat und verdeutlicht: "Die ukrainische Sprache ist eine sehr bildhafte Sprache im Gegensatz zur deutschen".

Flüchtlinge gerührt von ukrainischen Sprachkenntnissen

Auch die Aussprache ist eine andere - für Rita Widmann eine Herausforderung: "Ich finde die Aussprache sehr schwierig. Das viele 'Tsch' fällt mir schwer". Aber sie gibt nicht auf. Das Gelernte wendet sie in der Gemeinde an: Wenn ukrainische Flüchtlinge in ihr Büro kommen, begrüßt sie sie auf Ukrainisch und fragt auf Ukrainisch nach dem Geburtsort. Das kommt an, wie beispielsweise bei der Ukrainerin Ivanka: "Das freut mich sehr. Ich bin ja nicht in meiner Heimat, daher tut es gut, die Sprache zu hören. Es erwärmt mein Herz".

Das Ziel des Sprach-Kurses hat Widmann erreicht. Er soll eine Art sprachlicher "Erste-Hilfe-Kurs" für die freiwilligen Helfer sein. Bisher wird er gut angenommen, wie es von der VHS Straubing heißt. Es gibt noch freie Plätze für Ehrenamtliche, die sich anmelden können.