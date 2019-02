Spott über Demoteilnehmer beschert dem BBV Ärger

Es knirscht gewaltig zwischen dem Bund Naturschutz (BN) und dem Bayerischen Bauernverband (BBV) in Passau. Streitpunkt ist ein Fragebogen, den der Passauer BBV-Kreisobmann Hans Koller während der Demo "Wir haben es satt" Ende Januar beantworten ließ. Der BBV wollte damit aufzeigen, dass Demonstrationsteilnehmer gerade in landwirtschaftlichen Reizthemen keine Ahnung hätten.

Bund Naturschutz: Pseudoumfrage ist eine Sauerei

Karl Haberzettl vom BN in Passau hat bereits im BR-Gespräch die Fragebogenaktion des BBV als "beschämend" bezeichnet. Jetzt legte er in einer mehrseitigen Stellungnahme nach. Diese Pseudoumfrage klammheimlich zu machen, um zwei Wochen später die unüberprüfbaren Ergebnisse mit eigener Interpretation in der Öffentlichkeit vorzustellen, sei schlichtweg "a Sauerei".

Reizthemen: Gentechnik, Bienensterben, Glyphosat

Ende Januar hat in Passau die Demo "Wir haben es satt" für Biolandwirtschaft stattgefunden. Der BBV Passau hatte 50 der insgesamt knapp 500 Teilnehmer der Demo zu Reizthemen wie Gentechnik, Bienensterben und Glyphosat befragt. So glauben 70 Prozent der Befragten, dass auf zehn, 20 oder mehr Prozent der Ackerflächen in Bayern genveränderte Pflanzen angebaut werden.Die Wahrheit sei aber, dass Gentechnik in Bayern noch nie erlaubt gewesen sei, so Koller.

Auf die Frage "Wie viele Menschen sind in Deutschland 2017 an durch Pflanzenschutzmittel belastete Nahrungsmitteln erkrankt?" nannten zwei Drittel der Befragten eine Zahl zwischen 100 und 1.000. Dabei gebe es in Deutschland keinen einzigen bekannten Fall, so Koller. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass es den Teilnehmern an landwirtschaftlichem Grundwissen fehle und Realitäten bewusst oder unbewusst ausgeblendet würde, so Koller zum BR.

Demoteilnehmern fehle es an Detailwissen

Laut Haberzettl sei zwar Fakt, dass vielen Unterstützern der Demo vielleicht Detailwissen fehle, aber nicht das Gefühl, dass sich gerade in unserer Landwirtschaft hinsichtlich Insekten und ursprünglicher Natur vieles negativ entwickelt habe. Die Demoteilnehmer wollten aus gutem Recht weniger Pestizide, Dünger und andere Giftstoffe in unserer Landwirtschaft. Langzeitschäden seien längst wissenschaftlich bewiesen. Haberzettl wörtlich:

"Wir vom BN Passau sind zu jeder fachlichen Diskussion bereit. Die aktuelle massive und unsachliche Gegenkampagne des BBV zum Volksbegehren belastet unsere Diskussionsgrundlage." Karl Haberzettl, Bund Naturschutz Passau