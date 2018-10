vor etwa einer Stunde

Sportwagenfahrer schwebt nach Überschlag in Lebensgefahr

Ein 25-Jähriger hat sich nahe Neuhof an der Zenn in Mittelfranken mehrmals mit seinem Sportwagen überschlagen. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Unfallursache war laut Polizei ein missglückter Überholversuch.