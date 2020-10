Sportwagen-Unfall auf der A7: Fahrer lebensbedrohlich verletzt

Am späten Freitagabend hatten zwei Autos auf der A7 in Richtung Kassel einen Lkw überholt, der auf der rechten Spur unterwegs war. Nach ersten Informationen der Polizei kollidierten die beiden Fahrzeuge nach dem Überholen. Der Sportwagen eines 22-Jährigen geriet ins Schleudern und prallte daraufhin bei Elfershausen (Lkr. Bad Kissingen) mit einem Lkw zusammen, der in der Zufahrt zu einem Parkplatz geparkt war.

Sportwagen-Fahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Das Auto rutschte unter das Heck des Lastwagens. Der Autofahrer wurde in seinem Sportwagen eingeklemmt und musste von der Feuwehr aus dem Wrack befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des zweiten Autos wurde leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck will nun herausfinden, wie sich der Unfall genau zugetragen hat und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder der Polizei weiterhelfen kann, soll sich melden. Während der Bergung war die A7 Richtung Kassel für mehrere Stunden komplett gesperrt.