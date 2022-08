Energiekrise verschärft Lage der Sportvereine

Das vereinseigene Fitnessstudio des TV 1848 Erlangen ist an diesem Vormittag gut besucht. Einige Freizeitsportler stemmen Gewichte, andere schwitzen auf dem Laufband. Rund 1.600 Mitglieder trainieren in dem mehr als 2.000 Quadratmeter großen Areal. An manchen Tagen kommen mehr als 300 Hobbysportler her.

Fitnessstudio mit hohem Energiebedarf

Das Fitnessstudio ist die Vorzeige-Abteilung des Vereins, wird aber aktuell zum Sorgenkind. Schuld sei der hohe Energiebedarf, so Vereinsvorstand Jörg Bergner. Das Studio sei jeden Tag geöffnet – und das von morgens um 8 bis 22 Uhr.

In dieser Zeit würden viele Mitglieder trainieren, anschließend duschen und vielleicht noch zwei bis drei Saunagänge einlegen. Im Winter müsse das Areal zudem geheizt werden. Das alles treibe die Energiekosten in die Höhe. Das Fitnessstudio sei mit Abstand der größte Energieverbraucher unter den vier Sportstätten des Erlanger Vereins, so Bergner weiter.

Defizit trotz Festpreis

Der TV 1848 Erlangen hat pro Jahr einen Gasverbrauch von rund 900.000 Kilowattstunden. Im vergangenen September hat er neue Energieverträge abgeschlossen. Die Preise sind zwar deutlich höher als in dem früheren Vertrag, doch sie sind jetzt für drei Jahre festgelegt.

Glück im Unglück bei derzeit permanent steigenden Gaspreisen. Doch die ab Oktober fällige Gasumlage und die allgemeine Teuerung, die unter anderem auch die Personalkosten und andere Ausgaben wachsen lässt, werden auch beim TV 1848 Erlangen spürbar.

Allein in diesem Jahr schlagen Mehrkosten von rund 80.000 Euro zu Buche. Kommendes Jahr werden es wohl mindestens 100.000 Euro sein. Wärme- und Stromverbrauch drosseln und damit Kosten sparen - das ist für den Verein schwierig.

"Heizung abdrehen ist eine schlechte Option. Das haben wir in den Corona-Lockdowns gemerkt: Wir hatten hier Schäden. Es sind Haustechniksachen auf dem Dach eingefroren, weil wir sie nicht geheizt haben. Das heißt, die Technik muss in Betrieb sein." Jörg Bergner, Vorstand TV 1848 Erlangen

Der Bayerische Landessportverband versucht zu helfen

Viele Sportvereine in Bayern leiden unter der aktuellen Energiekrise, vor allem die, die große Sportstätten wie Hallenbäder betreiben. Der Bayerische Landessportverband versucht Unterstützung zu leisten.

"Also das Erste, für uns natürlich ganz wichtig: Im Gespräch zu sein mit der Politik, um zu wissen, um abschätzen zu können, wohin geht die Reise. Das Zweite ist, unsere Sportvereine und Sportfachverbände informieren zu können." Jörg Ammon, Präsident Bayerischer Landessportverband

Großes Haushaltsloch trotz Beitragserhöhung

Obwohl der TV 1848 Erlangen in diesem Sommer die Mitgliedsbeiträge um 10 bis 15 Prozent erhöht hat, klafft immer noch ein großes Defizit im Vereinshaushalt. Die Laufbahn an einer der vier Vereinssportstätten müsste für 300.000 Euro saniert werden. Doch die Mittel fehlen dafür ebenso wie für die notwendige Sanierung der Fenster in der Jahnhalle. Auch die müssten für mehrere zehntausend Euro ersetzt werden.

Größere Investitionen und Reparaturen wird es beim TV 1848 Erlangen in den kommenden Jahren wohl nicht geben, davon ist Vereinsvorstand Jörg Bergner überzeugt. Ob und wo der Verein noch weiter sparen muss, wird sich wohl erst im kommenden Jahr herausstellen.