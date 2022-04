Sportskanone mit 85 Jahren: Franke ist Duathlon-Europameister

Theordor Bärnreuther aus dem Landkreis Roth ist 85 Jahre alt, und Europameister im Duathlon. 60 Kilometer legt der Rentner auf dem Rad zurück, dazu kommt eine zehn Kilometer lange Laufstrecke.

Fränkisches Urgestein des Ausdauersports

Der 85-jährige ist mit Abstand der älteste Teilnehmer des Wettbewerbs. In Franken gilt er als Urgestein des Ausdauersports, startete bei mehr als 200 Wettkämpfen, darunter 15 Ironman, davon drei auf Hawaii. 2007 wird er Vize-Weltmeister beim Triathlon in Hamburg.

In Alsfeld begleiten ihn sein beiden Enkelinnen, Laura und Johanna. Sie feuern ihn an, jubeln und filmen mit dem Handy seinen Zieleinlauf. "Das war schon sehr beeindruckend, der Stadionsprecher feierte ihn, er gab sogar eine kurze Zusammenfassung seiner sportlichen Laufbahn über die Lautsprecher", freut sich Laura.

Mehr als 40 Jahre Ausdauersport – Pokale, Titel und Erfolge

Seit gut 40 Jahren sammelt Theodor Bärnreuther Titel und Pokale. Vor allem bei Triathlon-Wettbewerben. Er gehört mit zu den Teilnehmern der ersten Stunde beim Triathlon in Roth, damals noch als Ironman-Wettbewerb. Dreimal startete er in Hawaii, die Urlaube dort mit seiner Frau seien unvergesslich gewesen, sagt er.

Ausdauersport ist sein Ding. Zu Hause in Röthenbach bei St. Wolfgang ist er immer noch fast täglich auf seiner Stammstrecke zu sehen, entlang des Alten Kanals. Mal läuft er einen, mal zehn Kilometer, Hauptsache Bewegung. Aufhören ist für ihn kein Thema. "Wenn ich mal einen Wettkampf nicht machen kann, dann mach ich halt mein Training weiter", sagt er lapidar. "So bleib ich gesund und körperlich fit. Vielleicht habe ich auch gute Gene, meine Mutter wurde 94, da hab ich noch ein wenig Zeit vor mir", scherzt der gebürtige Nürnberger.

Genaue Trainingspläne – Sport nach Bahnfahrplan

Der ehemalige Instandsetzungs-Ingenieur bei der Bahn führt ein genaues Trainingsbuch. Die Exemplare füllen mehrere Regalreihen in seinem Hobbykeller. Er fährt auch noch regelmäßig mit dem Rennrad. Denn damit hat bei ihm alles angefangen. Sein Vater, Mechaniker bei Herkules, schenkte ihm 1946 sein erstes Fahrrad. Seitdem sitzt Theodor Bärnreuther fast täglich im Sattel. Das legte den Grundstein für den Ausdauersport, davon ist er überzeugt.

Erst Wandern, dann Triathlon – süchtig nach Bewegung

Als Triathlon in Mode kommt, ist er in der Region einer der Pioniere dieses Sports, qualifiziert sich in Roth für den Ironman auf Hawaii. Und auch in den vergangenen Jahren startete er mit Freunden als Staffel. "Wir sind mit deutlich über 200 Jahren die älteste Staffel im Teilnehmerfeld", erzählt er und lächelt dabei verschmitzt.

Wettkämpfe und Titel seien das Salz in der Suppe, doch viel wichtiger sei für ihn, überhaupt Sport zu treiben. So ganz aufgeben will er die Starts bei Wettbewerben aber noch nicht, zu sehr kribbelt es bei ihm dafür in den Füßen – und die Vorfreude und das Training auf ein klares Ziel sind immer noch reizvoll für ihn. "Ich weiß, das ist wie eine Sucht, aber es hält mich fit und gesund." Davon ist der 85-jährige überzeugt.