Sportliche Leistung: Polizist auf E-Bike verfolgt Roller-Rowdies

Ein Polizeibeamter war nachmittags in Miltenberg mit dem E-Bike gerade auf dem Heimweg von seiner Dienststelle. Als er in der Bürgstädter Straße am Jugendhaus St. Klilian wegen eines Rückstaus warten musste, sah er wie zwei Jugendliche auf Motorrollern über den Gehweg am Stau vorbeirasten – ohne Rücksicht auf die dortigen Fußgänger. Der Polizist trat sofort in die Pedale und nahm die Verfolgung auf.

Wilde Fahrt Richtung Bürgstadter Mainspielplatz

Die Rollerfahrer bemerkten dies und gaben Vollgas. Als sich die beiden wenig später am Mainspielplatz in Bürgstadt von ihrem Schreck erholten, kam auch der Polizist dazu. Auf der knapp zwei Kilometer langen Strecke hatte sich der Elektromotor seines E-Bikes zwischenzeitlich abgeschaltet, weil der sportliche Radler über 35 Sachen fuhr. Zumindest einer der Jugendlichen war über die Hartnäckigkeit des Radfahrers so erstaunt, dass er es nicht mehr schaffte abzuhauen.

Manipulierte Roller und kein Führerschein

Der Polizeibeamte konnte den jungen Mann bis zum Eintreffen seiner Kollegen festhalten. Auch die Identität des zweiten Rollerfahrers war schnell ermittelt. Die beiden 15-Jährigen hatten für ihre manipulierten Roller weder Führerschein noch eine ausreichende Betriebserlaubnis. Die Polizeiinspektion Miltenberg bittet Passanten, die von den Rollerfahrern gefährdet wurden, sich zu melden.