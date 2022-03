Sportkurse und eine Professur: Würzburg kämpft gegen die Demenz

Aktuell sind rund 240.000 Menschen in Bayern an Demenz erkrankt. Bewegung kann helfen, den Ausbruch der Krankheit zu verzögern. Ein entsprechender Kurs wird ab April in Würzburg angeboten. Zudem startet eine Professur für Demenz-Prävention.