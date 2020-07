Sporthotel in Waldkirchen wird doch nicht gebaut

Ein geplantes Vier-Sterne-Sporthotel, das für rund 34 Millionen Euro in Erlauzwiesel bei Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) entstehen sollte, wird nun doch nicht gebaut. Das bestätigte Waldkirchens Bürgermeister Heinz Pollak (UCW-FW) auf Nachfrage dem BR.

Fehlende "Planungssicherheit hinsichtlich der Zuschusshöhe"

Die beiden Investoren, die Brüder Siegfried und Waldemar Vogt aus Schwaben, haben der Stadt in einem Brief mitgeteilt, dass aus den Plänen nun doch nichts wird. Darin heißt es: "Ohne jegliche Planungssicherheit hinsichtlich der Zuschusshöhe ist ein Projekt in dieser Größenordnung und Einmaligkeit aus betriebswirtschaftlichen Gründen in Waldkirchen nicht umsetzbar."

Investoren sollen zehn Millionen Euro Förderung erwartet haben

Denn die Brüder erwarteten laut Waldkirchens Bürgermeister Heinz Pollak für ihr 34 Millionen Euro Projekt eine staatliche Förderung von 30 Prozent. Die rund zehn Millionen Euro hätten die Brüder im Voraus haben wollen. Sowohl die Höhe, als auch die Vorauszahlung seien absolut unrealistisch gewesen, wie den Brüdern im Gespräch mit dem Bürgermeister und der Regierung von Niederbayern klar gemacht wurde.

Bürgermeister hat von Anfang an nicht an Realisierung geglaubt

Die Brüder geben nun dem Bürgermeister die Schuld am Scheitern. Pollak sagte im Gespräch mit dem BR, dass er die Brüder zwar im Gespräch mit der Regierung von Niederbayern unterstützt und den Aufstellungsbeschluss auf den Weg gebracht habe. Trotzdem habe er von Anfang an nicht an die Realisierung des Sporthotels geglaubt. "Haben Sie die zwei schon mal gegoogelt? Die haben überall in Deutschland schon solche Projekte gestartet und nicht realisiert." Tatsächlich wurde beispielsweise bereits in Wismar eine Multifunktionsarena angekündigt, die dann nicht gebaut worden ist. "Das sind keine seriösen Investoren", so der Bürgermeister gegenüber dem BR.

Fußball-Bundesliga Mannschaften in Waldkirchen?

Ende Juni hatten die Gebrüder Vogt dem Waldkirchener Stadtrat ihre Pläne noch vorgestellt. Am Kurparksee sollte laut Investoren ein einzigartiges Sporthotel mit Rehazentrum entstehen, in das dann sogar Fußball-Bundesliga Mannschaften einchecken würden, um im Bayerischen Wald ihr Trainingslager verbringen zu können.