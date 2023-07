Sporthallen-Gebühren verdreifachen sich – Vereine protestieren

"Der Vereinssport im Landkreis steht vor einer Zerreißprobe", heißt es von den Vorständen vom TuS Geretsried, dem TSV Wolfratshausen und dem TV Bad Tölz. Die Nutzungsgebühren in Landkreishallen und Schwimmbad sollen enorm steigen – das sei ein schwerer Schlag gegen das Ehrenamt. Rund 7.000 Mitglieder haben die drei Vereine zusammen. In einem Hilferuf schildern die Funktionäre ihre prekäre Situation.

Vereinsvorstand Naumann: "Vereinssport wird zum Luxus"

Mirko Naumann, Vorstandsvorsitzender vom TuS Geretsried, spricht im Interview mit BR24 von erheblichen Mehrkosten. So würden die Hallengebühren für ein Jahr von jetzt 30.000 Euro auf 90.000 Euro steigen. Die Verdreifachung der Gebühren sei existenzgefährdend, letztlich würden Kinder und Jugendliche unter dieser Entscheidung leiden. Vereinssport werde zu Luxus – und das müsse um jeden Preis verhindert werden, so der Vorstand vom TuS Geretsried. Nach derzeitiger Berechnung müsse der Mitgliedsbeitrag beim TuS Geretsried um 24 Euro pro Jahr und Mitglied erhöht werden. Schon kurz nach Bekanntwerden einer möglichen Erhöhung der Beiträge hätten einige Mitglieder über einen Austritt nachgedacht. Aber noch geben die Funktionäre nicht auf. Sie haben in einer gemeinsamen Initiative einen Hilferuf an Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) gesendet.

Rüge vom Bayerischen Kommunalen Prüfverband

Landrat Niedermaier kann die Aufregung verstehen. Doch im konkreten Fall seien ihm die Hände gebunden, erklärt er im Gespräch mit BR24. Sportförderung sei keine Aufgabe des Landkreises, sondern von Gemeinden und Städten. Zudem gebe es steuerrechtliche Gründe für die Erhöhung – und letztlich seien die Hallengebühren im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen über 19 Jahre nicht erhöht worden. Das habe der Bayerische Kommunale Prüfverband gerügt, quasi der oberste Rechnungshof für Kommunen, so der Landrat. Dreimal habe es bereits eine Ermahnung gegeben. Jetzt nicht zu handeln, sei grob fahrlässig. Letztlich gehe es auch um viel Geld. Die Rede sei von einer Summe von rund einer Million Euro, die das Finanzamt als Nachzahlung einfordern könnte. Wo Ausgaben sind, müssten auch Einnahmen gegengerechnet werden, doch die fielen bei den niedrigen Gebühren nicht wirklich ins Gewicht.