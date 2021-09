Sportflugzeug kommt von der Startbahn ab und überschlägt sich

Ein Sportflugzeug ist am Samstagvormittag am Flugplatz in Dingolfing verunfallt.

Flugzeug überschlägt sich

Wie die Polizei dem BR mitteilt, ist das Flugzeug gegen 9.15 Uhr beim Start von der Start- und Landebahn abkommen und in einem angrenzenden Feldweg gelandet. Dort überschlug sich die Maschine. "Wegen einer zu geringer Geschwindigkeit musste der Pilot den Startvorgang abbrechen. Die Startbahn wurde einfach zu kurz", so ein Sprecher der Polizei.

Drei Personen leicht verletzt - eine Person im Krankenhaus

Insgesamt fünf Personen waren an Board. Der Pilot blieb unverletzt, von den vier Passagieren wurden drei leicht verletzt. Ein Passagier wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundesanstalt für Flugsicherung wurde verständigt, so der Sprecher. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse.