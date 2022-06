Sportbekleidung aus dem 100-Seelen-Dorf Fünfbronn

Fünfbronn im Fränkischen Seenland fällt nicht besonders auf. Eine Umgehungsstraße führt an dem kleinen Ort vorbei. Dass hier ein Unternehmen erfolgreich Sportkleidung produziert ist von außen erst einmal nicht erkennbar. Tina Buchholz-Weissinger und ihr Mann René leben und arbeiten in dem rund 100-Seelen-Dorf im Landkreis Roth. 2009 haben sie ihre Firma RenéRosa gegründet. Ein paar Jahre später haben sie sich den Traum vom eigenen Haus und der Firma gleich nebenan erfüllt – und zwar in Fünfbronn.

Produktion der Kleidung selbst übernommen

Zunächst ging es nur um den Handel mit Funktionskleidung. Weil aber ihr Produzent nicht mehr die Qualität lieferte, die sie sich vorstellten und sie keinen Einfluss darauf hatten, beschloss das Ehepaar kurzerhand die Produktion ihrer Sportkleidung selbst in die Hand zu nehmen. "Wir wussten gar nichts", erzählt René Weissinger. Er setzte auf "learning by doing", so der 43-Jährige. Die Stoffe für die Sportkleidung kaufen sie im europäischen Ausland. Bei Familienbetrieben, die wie sie selbst nachhaltig arbeiten, erzählt Tina Buchholz-Weissinger.

Garage als Produktionsstätte

Wie diese dann bedruckt werden können, entwickelt der studierte Maschinenbauingenieur Weissinger selbst. Die entsprechende Maschine steht in dem Gebäude, das eigentlich die Garage für das Wohnhaus sein sollte. Die wertvollen Stoffe hängen an den Wänden. Auch die Maschine, die die Stoffteile ausschneidet steht hier. Im Haus nebenan sitzen die Näherinnen im ersten Stock. Schnell und präzise produzieren sie die Sportkleidung. Für ein Laufshirt brauchen sie rund 20 Minuten, ein Radtrikot dauert ein bisschen länger.

Challenge Roth und Andreas Dreitz zählen zu den Kunden

Familie Buchholz-Weissinger will nachhaltig arbeiten, deshalb produzieren sie nichts auf Lager. Wenn ein Kunde etwas bestellt, wird es produziert. Darum hätten sie längere Lieferzeiten. Aber so müsse nichts geschreddert werden, nur weil die Farben nicht mehr in sind, so René Weissinger. "Wir sind stark darin, individualisierte Sportkleidung herzustellen", erklärt René Weissinger. So zählt unter anderem das Team Challenge zu den Kunden von RenéRosa. Die Verantwortlichen lassen ihre Merchandise-Kollektion, wie Laufshirts oder Triathlonanzüge in Fünfbronn produzieren. "Wir sind unwahrscheinlich stolz, mit dem Label 'Proudly made in Roth' arbeiten zu können", meint Felix Walchshöfer vom Team Challenge. Lokal produzieren zu können sei ein Beweggrund gewesen, bei RenéRosa zu ordern, so Walchshöfer. Die Bayreuther Triathletin Anne Haug wurde 2019 in einem Triathlonanzug von RenéRosa auf Hawaii Weltmeisterin im Langdistanztriathlon. Und auch Andreas Dreitz aus Oberfranken war in dem Dress der Fünfbronner Firma erfolgreich beim Challenge Roth.

Inspiration in der Natur

Tina Buchholz-Weissinger ist für den kreativen Part bei RenéRosa zuständig. Sie entwickelt Designs, testet neue Farbkombinationen und Muster, die sie dann selbst auf die Stoffe drucken. Inspirieren lässt sie sich von der Natur. Die meisten Ideen würden ihr kommen, wenn sie selbst draußen Sport macht, sagt die dreifache Mama: "Es ist wirklich toll, dass wir als so kleine Firma die Möglichkeit haben, die eigenen Ideen dann tatsächlich entstehen zu lassen auf dem Stoff."

Vom Radprofi zum Unternehmer

Beide Weissingers kommen aus dem Radsport, deshalb wissen sie worauf es bei Radkleidung ankommt. René Weissinger war in den 2000er-Jahren Radprofi. Einen seiner ersten großen Erfolge konnte er bei Spalt feiern. 2001 wurde er dort Deutscher Bergmeister. Dass er später in Fünfbronn landen würde, um Sportkleidung herzustellen konnte sich der Sportler damals nicht vorstellen: "Wir sind unserer Leidenschaft nachgegangen und jetzt sind wir da gelandet und das macht Spaß. Aber geplant war es nicht. Es war einfach Fügung."

Die Sportkleidungsfirma aus Fünfbronn ist immer in Bewegung. Ständig gibt es neue Ideen und Entwicklungen. René und Tina stecken viel Knowhow und Herzblut in ihre Marke. Sie liefern ihre Produkte in den ganzen deutschsprachigen Raum – und zwar von einem 100-Seelen-Dorf im Fränkischen Seenland aus.