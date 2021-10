"Sport vernetzt": Mehr Bewegung für Kinder in Bamberg

Homeschooling, kein Sportunterricht, wenig oder gar kein Herumtoben mit anderen Kindern: Während der Pandemie haben sich viele Jungen und Mädchen zu wenig bewegt. Das neue Projekt "Sport vernetzt" in Bamberg will das ändern. Es wurde vom Basketballverein Alba Berlin ins Leben gerufen wird von den Vereinen iSo - Innovative Sozialarbeit und Freak City Bamberg durchgeführt.

Trainer stellen Vereine in Schulen und Kitas vor

Bei "Sport vernetzt" sollen Sportvereine, Grundschulen, Kitas und Kommunen zusammenarbeiten und ein Netzwerk für Sport schaffen. Dafür kommen Trainer in Schulen und Kindertagesstätten, die mit den Kindern Sport machen und ihren Verein vorstellen. So sollen auch Kinder aus sozial schwächeren Regionen an Sport und Bewegung herangeführt werden.

Hürden für Kinder aus benachteiligten Familien abbauen

"Die Hürden zur Teilnahme an bestimmten Bewegungs- und Sportangeboten, vor allem im Vereinskontext, sind für Kinder aus sozial benachteiligten Familien erheblich größer", heißt es aus dem Verein iSo – Innovative Sozialarbeit aus Bamberg. Das Ziel sei, dass möglichst viele Mädchen und Jungen Sportler und Sportlerinnen werden, so Henning Harnisch, Vizepräsident von Alba Berlin.

Sieben Einrichtung in Bamberg sind bereits dabei

In Deutschland beteiligen sich bereits 13 Städte und Gemeinden an dem Projekt, um Kinder nach den Monaten der verringerten Bewegung wieder an Sportangebote heranzuführen. Insgesamt sieben Kindertagesstätten, Schulen und Vereine sind in Bamberg bereits Teil des Netzwerks.