Sport, Kultur, Jugendarbeit: Forderung nach Lockerungen

Für bayerische Sport-, Kultur- und Jugendverbände heißt es nach der Ministerpräsidentenkonferenz zuerst: weiter warten. Denn für sie wurden beim Corona-Gipfel von Bund und Ländern keine neuen Beschlüsse gefasst. Doch Ministerpräsident Markus Söder kündigte gleich darauf "Anpassungen" für Bayern an. "Wir wollen in der Kultur, beim Sport und in der Jugendarbeit wieder mehr Teilhabe ermöglichen", sagte er.

Jugendarbeit weiter nur unter 2G-Bedingungen?

Derzeit gilt für Jugendarbeit, etwa offene Jugendtreffs, Streetwork oder Freizeiten für Kinder und Jugendliche die 2G-Regel. Der Bayerische Jugendring fordert trotz der Omikron-Variante die 3G Regel. "Für Minderjährige es ist nicht einzusehen, weshalb getestete Schüler und Schülerinnen in die Schule gehen dürfen, sie sich aber nachmittags nicht an Orten treffen, um sich in geschützten Rahmen auszutauschen und zu begegnen", sagte der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Matthias Fack, auf BR24-Anfrage. Die Politik müsse endlich hinhören und die Bedarfe von jungen Menschen ernst nehmen.

Bayerns strengere Kultur-Regeln auf dem Prüfstand

Im Kulturbereich warte man auf eine Veränderung der Regeln schon seit Wochen, erklärt Verena Piehler vom Landestheater Oberpfalz. Im besten Fall könne man wieder vor mehr als 25 Prozent Auslastung im Publikum spielen. "Die Regelungen für Kulturveranstaltungen in den Ländern gleichen einem willkürlichen Flickenteppich und machen eine sinnvolle Planung von Konzerttourneen ebenso wie eine kontinuierliche musikalische Bildung unmöglich", kritisierte der Generalsekretär des Deutschen Musikrats, Prof. Christian Höppner nach der Bund-Länder-Runde gegenüber BR24. Mit einer maximalen Auslastung von 25 Prozent hat Bayern vergleichsweise strikte Regeln. Zum Vergleich: die baden-württembergischen Nachbarn erlauben eine Auslastung von 50 Prozent.

Sport: Eishockey und Handball mit Zuschauern?

Vor dem Treffen von Bund und Ländern hatten die vier wichtigsten deutschen Profiligen aus dem Fußball, Handball, Basketball und Eishockey in einem Schreiben an das Kanzleramt und die Ministerpräsidenten ein Ende von Pauschalverboten gefordert. Wie genau sich die Regeln bei Großveranstaltungen in Bayern ändern werden, wird noch bekannt gegeben. Die bayerischen Sportverbände wollen wieder Zuschauer - sie beklagen die großen finanziellen Verluste von Geisterspielen für die Vereine. Wolfgang Gastner, Geschäftsführer der Nürnberger Tigers, etwa erwartet bald eine "Gleichberechtigung" mit dem Rest Deutschlands.

Auch wenn es beim Corona-Gipfel "Kurs halten" hieß - das Bayerische Kabinett könnte dennoch schon am Dienstag einige Änderungen der Corona-Regeln auf den Weg bringen.