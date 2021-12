Sport im Unterallgäu: 2G-Plus schwer umsetzbar

Purzelbäume machen geht gerade nur auf dem Sofa. Seit drei Wochen fällt das Eltern-Kind-Turnen in Türkheim im Unterallgäu jetzt schon aus. Im Landkreis liegt die Inzidenz zwar unter 1.000. Hobbysport könnte also stattfinden. Aber nur für Geimpfte oder Genesene, die einen negativen Corona-Test mitbringen. Eva Moll ist Trainerin beim Eltern-Kind-Turnen. Sie wüsste nicht, wie sie das überprüfen soll.

Testen statt turnen

"Ich müsste Impf- oder Genesen-Nachweis und dazu aktuelle Tests kontrollieren oder sogar Tests machen. Ich müsste dazu an der Türe stehen. Obwohl ich ja eigentlich unten beim Aufbauen sein müsste. Dann muss ja auch alles passen: Test, Datum, Name. Der Aufwand und die Verantwortung sind zu hoch", sagt Eva Moll. Immer dienstags steht sie normalerweise am Nachmittag in der Turnhalle. Sie macht das ehrenamtlich. Überlegt sich vorher die einzelnen Stationen. Baut sie zusammen mit Eltern auf und ab. Um die 25 Kinder freuen sich jede Woche auf das Turnen. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leichtgemacht. Die Kinder brauchen die Bewegung ja auch ganz dringend", sagt Eva Moll.

Überlastung der Ehrenamtlichen

Nicht anders sieht es in Mindelheim im Unterallgäu aus. Leichtathletik, Judo, Handball – alles abgesagt. Das sei nicht nur für die Sportler und Sportlerinnen schlimm, sagt Mitko Pertemov, 1. Vorstand des TSV Mindelheim. "Für unser Vereinsleben bedeutet das nichts Gutes. Wir hatten ja letztes Jahr schon sehr viel Pause. Vor allem die Übungsleiter und die Abteilungsleiter hatten sich wahnsinnig ins Zeug gelegt, wieder etwas aufzubauen, die ganzen Trainingseinheiten zu koordinieren. Und jetzt kam halt wieder dieser Stopp." Der Verein lebe von Ehrenamtlichen. Und die dürften jetzt auf keinen Fall die Lust verlieren, sich zu engagieren, sagt Pertemov.

Kinder müssen in die Halle

Vor allem das Angebot für Kinder müsse so schnell wie möglich wieder hochgefahren werden, sagt Pertemov. "Für mich ist eines klar als Vorstand, wir müssen was tun. Die Inzidenzen sind ja wirklich extrem hochgegangen und es muss was passieren. Ob jetzt die Kinder das richtige sind, weiß ich nicht. Die sitzen ja in der Schule zusammen und ich weiß nicht, wo das große Problem ist, wenn sie es hier auch machen."

Durchhalten statt Durchstarten

So lange die Zahlen aber so hoch seien, müsse man abwarten. Einige Abteilung im TSV Mindelheim bieten jetzt übergangsweise Online-Kurse an. Auch arbeite der Verein an einer App, um die Mitglieder schneller zu informieren. Im Moment müssen alle wieder durchhalten und hoffen, dass die Zahlen wieder runtergehen.