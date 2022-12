Sport für alte Männer? Schützenvereine plagen Nachwuchssorgen

Schießen erst ab 12 Jahren möglich

Nicht nur das Image sei ein Problem. Auch der späte mögliche Einstieg ins Hobby könnte Schuld am Nachwuchsmangel in vielen bayerischen Vereinen sein, sagt Jugendleiter Kevin Schreier. Dadurch, dass Mitglieder erst ab 12 Jahren mit dem Luftgewehr schießen dürfen, lasse sich das Hobby eigentlich erst spät ausüben. "Da haben dann die meisten ihren Sport schon gefunden – Fußball, Tischtennis, Tennis", meint Kevin Schreier. Auch er selbst hat erst mit 15 Jahren angefangen. Die Begeisterung kam bei ihm damals über ein Ferienprogramm auf.

Kinder trainieren bei "Schützenzwergen"

Um auch den ganz jungen Nachwuchs zu erreichen, hat man in Burgoberbach im Sommer 2022 die "Schützenzwerge" ins Leben gerufen. Jeden ersten Samstag trainiert Kevin Schreier die Kindergruppe zwischen fünf und zehn Jahren. Geschossen wird natürlich nur mit Saugnäpfen und Spielzeugpfeilen, aber die Bindung an den Verein wird so schon früh gestärkt. "Das ist wirklich die größte Belohnung: was man von denen zurückkriegt!", sagt er. "Einfach zu sehen, dass es ihnen gefallen hat, das große Grinsen und die Tatsache, dass sie immer wieder kommen."