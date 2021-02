Sport: An vielen Schulen auch im Distanzunterricht

Die dreizehnjährige Ilva aus München hat ihren Laptop auf dem Wohnzimmertisch aufgestellt und eine Isomatte davor ausgebreitet: und turnt das nach, was die Trainer aus dem Video vormachen. "Tabata" heißt diese Art der Gymnastik. Sie besteht aus Intervallübungen, die den Kreislauf hochtreiben: Sprünge, Kniebeugen, so genannte Burpees.

Selbst ausgesucht hat Ilva sich diese Sportart nicht. Die Videos hat sie von ihrer Lehrerin bekommen. Denn der Schulsport findet an ihrer Schule, dem Münchner Gisela-Gymnasium, auch im Distanzunterricht statt.

Schulsport als Ausgleich im Alltag

Das läuft zum Beispiel so: dreimal die Übungen vom Video wiederholen, dann noch 20 Minuten laufen. Nach der Stunde gibt es eine Videokonferenz, in der die Schülerinnen und Schüler ein Feedback geben sollen.

Ab und zu soll Ilva auch Fotos von ihrer Jogging-Strecke schicken. Oder Videos davon, wie sie turnt. Klingt streng, aber Lehrerin Carolin Erhard findet es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler nicht den ganzen Tag herumsitzen: nicht zuletzt, um geistig flexibel und aufnahmefähig zu bleiben.

Schulsport als Bewegungs-Motivation

Susanne Tittlbach, Professorin für Sportwissenschaften an der Universität Bayreuth, empfiehlt auch aus gesundheitlichen Gründen, dass der Sportunterricht trotz Lockdowns stattfindet:

"Eigentlich sollen sich Kinder und Jugendliche zwischen sechs und achtzehn Jahren eine Stunde am Tag bewegen. Wenn möglich, noch unterstützt mit zweimal die Woche Krafttraining der großen Muskelgruppen. Das kann auch spielerisch, über Klettern oder so, funktionieren. Aber das ist die Bewegungsempfehlung." Susanne Tittlbach, Professorin für Sportwissenschaften an der Universität Bayreuth

Und zwar die Bewegungsempfehlung für Deutschland, die sich aber weitgehend mit den Empfehlungen der WHO decke. Studien zeigten, dass dieses Bewegungspensum sich positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirke, die Abwehrkräfte stärke und langfristig Krankheiten wie Diabetes vorbeuge.

Angebot unterscheidet sich von Schule zu Schule

Allerdings entscheiden Schulen und Lehrer, ob es überhaupt ein Sportangebot gibt. Das ist längst nicht überall der Fall. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) geht aber davon aus, dass an den meisten Schulen in irgendeiner Form Sport angeboten wird. Ideen, wie der Fernunterricht funktionieren könnte, hat die bayerische Landesstelle für Schulsport zusammengestellt: In einer virtuellen Sporthalle gibt es Tipps, Links und Challenges zu verschiedenen Sportarten.

Schulsport nicht 1:1 ersetzbar

Allerdings: Wenn Kinder und Jugendliche zu Hause turnen oder joggen gehen, fördert das zwar die Fitness, ersetzt aber nicht 1:1 den Schulsport, sagt Sportwissenschaftlerin Susanne Tittlbach: weil der nämlich auch von der körperlichen Interaktion mit anderen lebe, vom Gemeinschaftsgefühl und davon, dass man sich direkt mit anderen messe, auch mal an seine körperlichen Grenzen komme. Trotzdem findet sie es lobenswert, wenn es an den Schulen überhaupt Angebote gibt. Denn sie schafften zumindest ein bisschen Ausgleich in einer Zeit, in der wir uns im Alltag viel weniger als sonst bewegen: weil sogar der Fußweg zur Schule oder das Toben mit Freunden wegfallen.