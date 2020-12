Spontanhochzeit geplatzt - Polizei klärt betrunkenes Pärchen auf

Ein offensichtlich betrunkenes Pärchen war am Freitagvormittag im Pfarramt in Bad Neustadt an der Saale (Lkr. Rhön-Grabfeld) erschienen, um sich spontan trauen zu lassen.

Zu spontaner Heiratswille sorgt für Polizeieinsatz

Vor einer Eheschließung sind aber einige längerfristige Formalitäten nötig. Da das Pärchen das Erfordernis diverser Voraberledigungen nicht so recht einsehen wollten, mussten die Ordnungshüter der Polizei vor Ort für Klarheit sorgen. Nach entsprechender Diskussion zeigte sich das hochzeitswillige Paar einsichtig und zog letztlich wieder ab. Ohne Trauschein natürlich.