Spontaner Pieks: Impfen auf vier Rädern in Schweinfurt

In dieser Woche ist das "Impfbus"-Angebot von Stadt und Landkreis Schweinfurt angelaufen. Laut einer Pressemitteilung wurden bislang 402 Menschen geimpft. Der Impfbus ist ein Reisebus, auf dem ein großer Aufkleber mit der Beschriftung "Impfbus" prangt. Davor stehen Stühle, ein überdimensionales Gartenzelt schützt vor möglichem Regen.

Der Impfbus steht überwiegend auf Parkplätzen von Supermärkten. Wer sich impfen lassen möchte, kann das ohne Anmeldung oder Registrierung tun. Wer keinen Impfpass dabei hat, erhält unkompliziert Ersatzdokumente.

Schweinfurter nehmen spontanes Impf-Angebot an

Viele Leute kommen, weil sie von dem Angebot im Radio gehört oder auf den Internetseiten von Stadt und Landkreis Schweinfurt gesehen haben. Zum Teil entscheiden sich die Leute tatsächlich spontan, vor oder nach einem Einkauf.

"Wir freuen uns, dass die Angebote angenommen werden und der Ablauf reibungslos funktioniert", werden der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelé und der Schweinfurter Landrat Florian Töpper in einer Pressemitteilung zitiert.

Impfbus demnächst auch in Poppenhausen und Burgrheinfeld

Am Donnerstag, 15. Juli, steht der Impfbus zwischen 11 und 14 Uhr an der Feuerwehr Poppenhausen, am Freitag zwischen 13 und 16 Uhr an der Rothmühle Bergrheinfeld und zwischen 17 und 20 Uhr vor dem Literaturhaus Wipfeld. Weitere Impftermin stehen nun jeden Tag bis zum übernächsten Sonntag am 25.7. an.

Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder mit dem Vakzin von Johnson&Johnson. Impfen lassen können sich alle Personen ab 16 Jahren, unabhängig vom Wohnort. Zwingend erforderlich ist die Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises, also Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Der BR bietet hier eine Übersicht, wie viele Menschen in Bayern und in Deutschland bereits gegen Corona geimpft sind.