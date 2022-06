Spontan und autark reisen? Camping-Boom hält an

Egal, ob in den Pfingstferien oder in der Woche danach: Auf dem Campingplatz "Zum Fischer-Michl" am Altmühlsee ist es voll. Dieser Platz in Mittelfranken steht sinnbildlich für viele in Bayern. Denn Camping ist bei allen Altersstufen und in allen sozialen Schichten immer beliebter geworden.

Viele Neu-Camper in der Corona-Pandemie

Evi Hanke, Betreiberin des Camping-Platzes "Zum Fischer-Michl" in Gunzenhausen, ist froh: Es ist nun der erste Corona-Sommer ohne Maskenpflicht oder weitere Regeln. Es sei etwas Ruhe eingekehrt, sagt sie. Damit meint sie nicht, dass der Platz nicht mehr voll wäre – im Gegenteil. Aber die Neu-Camperinnen und –Camper haben sich eingelebt und angepasst. Viele Urlauberinnen und Urlauber, die vorher gerne im Hotel waren, hätten sich nämlich während der Pandemie für das Camping entschieden. Das hat anfangs für viele Nachfragen und Aufregung auf dem Platz gesorgt.

Spontanität verloren gegangen

Viele Gäste sind am Altmühlsee alte Camping-Hasen und seit Jahrzehnten mit dem Wohnwagen, dem Wohnmobil oder auch nur mit dem Zelt unterwegs. Was sich verändert hat? "Es ist allgemein mehr los", sagt Karin Voit aus dem Landkreis Schweinfurt. Es gebe mehr Camper, zudem sei alles moderner geworden. Seit 42 Jahren macht sie mit ihrem Mann Camping-Urlaub. Am Altmühlsee sind sie zwei Wochen – natürlich weit im Voraus gebucht, denn sonst hätte das in den Pfingstferien nicht geklappt. Familie Reiner aus Ulm hatte Glück: Ein Gast kam trotz Reservierung nicht, sodass sie gerade noch einen Platz für zwei Tage ergattern konnten. "Wir müssen uns unsere Spontanität abgewöhnen", so Henning Reiner. Und zwar nicht erst seit der Pandemie.

"In den letzten Jahren hat sich das extrem verschärft. Vor zehn Jahren sind wir auf jeden Platz gekommen, egal zu welcher Jahreszeit. Das geht nicht mehr." Henning Reiner, Camper aus Ulm