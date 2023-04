Sponsoren gesucht: Gemündener Realschüler wollen zur Robotik-WM

Sponsoren dringend gesucht

Wichtigstes Ziel des Gemündener Robotik-Teams ist jetzt erst einmal Sponsoren zu finden. Denn für die Vorentscheidungen sind bisher bereits Kosten von über 1.000 Euro zusammengekommen, welche die Schüler vor allem privat bezahlt haben. Für Flug und Unterkunft der acht "Plastikbots" und drei Lehrkräfte in die USA rechnet die Schule mit Kosten von circa 25.000 Euro. Lehrerin Hereth sagt, diese Summe könnten sie als kleine Landrealschule alleine leider unmöglich stemmen: "Wir brauchen dringend Sponsoren, damit die Jungs am Weltfinale in Houston teilnehmen können. Wir sind so weit gekommen und wollen allen zeigen, was wir können." Wegen der Zeitverschiebung müsste das Team spätestens am 18. April losfliegen – um sich dann mit jungen Programmiererinnen und Programmierern aus der ganzen Welt zu messen.