Spitzing: RVO-Busfahrer fahren nicht mehr Valeppstrecke

Der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) wird den Linien-Betrieb von Rottach-Egern zum Spitzingsee über die Valepp-Strecke nicht - wie geplant - am 30. Mai aufnehmen. Das hat der Betriebsleiter dem BR bestätigt. Die neue Straßenverkehrsordnung schreibt einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Verkehrsteilnehmern vor. Der lasse sich aber auf der drei Meter breiten Straße nicht einhalten, so der Betriebsleiter.

Mountainbiker und Wanderer drängen sich auf der Straße

Auf der beliebten Strecke fahren bereits die schmalsten Busse im RVO- Fuhrpark. Zudem sind auf der Straße so viele Radler, Mountainbiker, Rennradler und Wandergruppen unterwegs, dass für die Busse ohnehin kein Durchkommen mehr sei. "Ich muss hier auch an die Sicherheit meiner Busfahrer denken", so der Betriebsleiter. Im vergangenen Jahr habe es bereits zwei Unfälle mit Radlern gegeben.

Bummelzug statt Busverkehr

Die Strecke durch die Valepp zählt zu den beliebtesten Radltouren im Voralpenland. An Pfingsten erwarten die Einheimischen auch hier einen großen Andrang. Auf der Strecke könnte er sich als Alternative einen touristischen Bummelzug vorstellen. Gemeinsam mit dem Landratsamt und auch mit dem Verkehrsministerium soll nun nach Lösungen für die beliebte Valepp-Strecke und die Linie "9560 Rottach-Egern zur Monialm" gesucht werden.