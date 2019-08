Spitzenverdiener: 612 Einkommensmillionäre in Ostbayern

612 Ostbayern haben im Jahr 2015 mehr als eine Millionen Euro im Jahr verdient. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Aufstellung des Landesamtes für Statistik in Fürth hervor. Die Zahlen aus dem Jahr 2015 sind die aktuellsten verfügbaren Daten. Grund sind laut Landesamt für Statistik steuerrechtliche festgelegte Antrags- und Erklärungsfristen sowie der Zeitbedarf der Finanzverwaltungen für die Bearbeitung der Steuererklärungen.

2,7 Einkommensmillionäre je 10.000 Einwohner

Laut der Statistik lebten 2015 in Niederbayern 322 Einkommensmillionäre. In der Oberpfalz waren es 290. Für beide Regierungsbezirke gilt damit: Auf 10.000 Einwohner kamen im Schnitt 2,7 Einkommensmillionäre. Insgesamt gab es in Bayern 4.858 Personen, die im 2015 so viel verdient haben. Das waren 603 mehr als im Jahr zuvor.

Höchste Millionärsdichte in Oberbayern

Mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Steuerpflichtigen mit Jahreseinkommen von mehr als einer Million Euro Jahresverdienst haben ihren Wohnsitz in Oberbayern. Die höchste Millionärsdichte gab es im Landkreis Starnberg mit 19,2 Einkommensmillionären je 10.000 Einwohnern.