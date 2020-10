12.10.2020, 08:55 Uhr

Spitzenkoch Tohru Nakamura kocht gegen die Corona-Krise an

Starkoch Tohru Nakamura hatte in der Corona-Krise seinen Job verloren. Durch ein neues Popup-Gourmetrestaurants in München mit dem Namen Salon Rouge will er mit seinem Team die Pandemie überstehen.