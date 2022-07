Artikel mit Audio-Inhalten

> Spitzenkandidat von Brunn: SPD kommt als erste aus der Deckung

Spitzenkandidat von Brunn: SPD kommt als erste aus der Deckung

Die Bayern-SPD steht mit der Kür ihres Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2023 in der Poleposition. Am Samstag hat sich ihr Vorstand für Partei- und Fraktionschef Florian von Brunn ausgesprochen. Er will die SPD wieder über zehn Prozent hieven.