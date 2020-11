Spitzenduo der Herzen? Spahn und Söder zu Gast bei JU Bayern

Wie oft Jens Spahn diesen Satz von Ende Februar wohl schon bereut hat? "Ich werde nicht für den Vorsitz der CDU kandidieren. Stattdessen unterstütze ich Armin Laschet", sagte Spahn damals, als er gemeinsam mit Armin Laschet vor die Presse trat. Damals war Laschet Merkels Wunschkandidat für die Nachfolge im Kanzleramt. Laschet hatte einige unglückliche Auftritte in der Corona-Pandemie, in Umfragen liegt er meist hinter seinem Rivalen Friedrich Merz. "Spahn hat zu früh zurück gezogen", ist daher hinter vorgehaltener Hand aus den Reihen der CSU zu hören. Dass Spahn doch noch als CDU-Vorsitzender kandidiert, ohne als wortbrüchig dazustehen, das ist nur denkbar, wenn Laschet seinerseits zurückzieht. Danach sieht es zurzeit allerdings nicht aus.

Söder: "Mein Platz ist in Bayern"

Spahn kandidiert doch als CDU-Chef und tritt an mit der Ansage, dass er Markus Söder bei der Kanzlerkandidatur den Vortritt lassen wolle. So stellen sich das viele vor, die Markus Söder gerne als Kanzler hätten. Abwegig ist dieser Gedanke nicht: Söders Umfragewerte sind nach wie vor hoch, mehr als 50 Prozent der Deutschen und fast drei Viertel der Unionsanhänger wünschen sich Söder als Kanzlerkandidat von CDU und CSU. Söder selbst freilich betont stets, sein Platz sei in Bayern. Sollte er allerdings von der CDU gebeten werden, bei der Bundestagswahl 2021 als Spitzen- und Kanzlerkandidat anzutreten, könnte er nicht ohne Gesichtsverlust absagen – er müsste zugreifen.

Vorab betont Söder, es gehe bei solchen Terminen nicht darum, neue Teams zu bilden. Er verweist darauf, dass alle Kandidaten, unabhängig davon, wer sich durchsetzt und CDU-Chef wird, im "Team Union“ spielen: "Da wird sich keiner rausnehmen können."

Plakate "Kanzler Söder" nicht geplant

Dass beide bei der bayerischen JU auftreten, lässt dennoch aufhorchen. Schließlich war es im Machtkampf zwischen Seehofer und Söder die Junge Union Bayerns, die Schilder und Plakate drucken ließ, auf denen Söder als Ministerpräsident gefeiert wurde, lange bevor er sich im Machtkampf gegen Seehofer durchsetzte. Solche Plakate sind dieses Mal nicht geplant, heißt es aus der JU Bayern. Der Vorsitzende der bayerischen Jungen Union, Christian Doleschal sagt zwar, die Kanzlerfrage sei jetzt noch nicht entscheidend. Er traue Söder aber zu, ein sehr guter Kanzler zu sein. Und wörtlich: "Ich glaube, die Union wird am Ende klug genug sein, denjenigen zu nehmen, der es erstens am Besten kann und zweitens die besten Erfolgsaussichten hat.“

Die besten Erfolgsaussichten? Es ist schwer, diese Aussage nicht auf Söder zu beziehen. Söder gibt weiter den Corona-Krisenmanager und schwört die Union auf einen schwierigen Wahlkampf im nächsten Jahr ein. Er sagt ein "Wimpernschlagfinale" voraus. Die Union müsse es schaffen, trotz des innerparteilichen Wahlkampfs eine "Grundgemeinsamkeit zu behalten".

Die Union müsse außerdem zeigen, dass sie für die Zukunft unverzichtbar sei, so Söder.

Söder und Spahn zur Passivität gezwungen

An welchem Platz Söder und Spahn die Zukunft mitgestalten, ist offen. Die derzeitige Situation dürfte auf jeden Fall ungewohnt sein für die beiden Politiker: Beide gelten als sehr ehrgeizig und aktiv. Beide müssen sich in der aktuellen Situation passiv verhalten und warten. Spahn darauf, dass Laschet zurückzieht und ihm doch den Vortritt lässt, was als unwahrscheinlich gilt. Und Söder darauf, dass ihn ein CDU-Vorsitzender bittet, als Kandidat für die Union in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Diese Variante ist nur mit einem CDU-Chef Spahn oder Röttgen denkbar. Aber wer weiß, vielleicht fällt der Jungen Union Bayerns am Samstag etwas ein, um dieses Unions-Spitzenduo nach vorne zu puschen.