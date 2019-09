17.09.2019, 07:25 Uhr

Spitzenathlet verteilen Brotboxen

Am heutigen Dienstag werden Bio-Brotboxen an rund 10.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler in der Metropolregion Nürnberg gepackt. Neben ehrenamtlichen Helfern wird auch der Spitzenathlet Konstantin Wedel mit dabei sein. Morgen ist die Verteilung.