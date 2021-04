Hoher Inzidenzwert in Hof: Ansteckung vor allem in Familien

Die Stadt Hof in Oberfranken hat den bundesweit höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner. Er liegt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Ostermontag bei 469,2. Der negative Spitzenwert ist schwer zu erklären, denn die Hausärzte in der Region Hof impfen dank eines Pilotprojektes bereits seit März in ihren Praxen. Die Impfquote beträgt 17 Prozent und liegt damit über dem bundesweiten Durchschnitt.

Erhöhte Ansteckung in Familien und bei Kindern vermutet

Die bayerischen Landkreise entlang der Grenze zu Tschechien haben außerdem zusätzliche Impfdosen bekommen. Den hohen Inzidenzwert erklärt sich die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) durch "Ansteckungen, die vor allem im privaten Bereich in den Familien geschehen und auch ein Teil im Arbeitsumfeld. Und Kinder und Jugendliche sind jetzt auch stärker an dem Geschehen beteiligt."

Maskenpflicht für Kinder auf Spielplätzen in Hof

Seit Wochen schöpft die Stadt alle rechtlichen Maßnahmen aus. Kurz vor Ostern kam eine neue, viel diskutierte, Allgemeinverfügung dazu: Auch auf Spielplätzen gilt für Kinder ab sechs Jahre eine Maskenpflicht. "Also, es ist schon hart an der Grenze der Einschnitte in die Grundrechte", so Oberbürgermeisterin Döhla.

Hohe Inzidenzwerte in Hofs Nachbarregionen

Testen, impfen und regulieren reicht offenbar nicht. In Hof hofft man daher auf ein bundesweites Signal nach Ostern. Denn weitere Begrenzungen nur hier in Hof sind beim Blick auf die ebenfalls roten Nachbarregionen vermutlich nur bedingt sinnvoll.