Spionage-Prozess um russischen Uni-Mitarbeiter: Urteil erwartet

Weil er angeblich Informationen für den russischen Nachrichtendienst gesammelt hat, droht einem Wissenschaftler eine Verurteilung. Der 30-Jährige Russe arbeitete an der Universität Augsburg. Das OLG München will am Mittwoch ein Urteil fällen.