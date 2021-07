"Spinnstube": Menschen mit und ohne Behinderung bewirten Gäste

Arbeitsplätze für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, barrierefreie Durchgänge und behindertengerechte Toiletten – das Wirtshaus zur Spinnstube ist in den vergangenen Jahren umgebaut worden. Nun feiert die Begegnungsstätte in Mainleus im Landkreis Kulmbach als 100. Inklusionsbetrieb in Bayern seine Eröffnung. In dem fränkischen Wirtshaus sollen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam unter einem Dach arbeiten, heißt es in einer Mitteilung des Gasthauses.

"Spinnstube" in Mainleus: Gaststätte wird drei Jahre lang zur Baustelle

2004 war der Betrieb in dem jahrhundertealten Gebäude im Mainleuser Ortsteil Hornschuchhausen eingestellt worden. Vor drei Jahren begannen die Sanierungsarbeiten. Parallel zu den Baumaßnahmen wurde das Inklusionsprojekt "Spinnstube" geplant. Dadurch bekämen Menschen eine Chance, die sonst auf dem ersten Arbeitsmarkt schwer Fuß fassen würden, heißt es in dem Schreiben. Das wird unter anderen von der Aktion Mensch und vom Inklusionsamt des Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth gefördert.

"Seit den ersten Gesprächen sind fast neun Jahren vergangen. Jetzt ist es endlich soweit, die Umbauarbeiten sind fast abgeschlossen, die Mitarbeitenden stehen bereit, wir freuen uns alle auf die Eröffnung." Matthias Thurn, Projektleiter der "Spinnstube"

An dem Festakt wird unter anderen auch Carolina Trautner (CSU), Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, teilnehmen. Bereits am Tag nach der feierlichen Eröffnung will die "Spinnstube" ihre ersten Gäste empfangen.