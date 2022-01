Spielzeug-Roboter ROBert mit Astronaut Maurer auf ISS angekommen

Der deutsche ESA-Astronaut Matthias Maurer wird während seines rund sechsmonatigen Aufenthalts auf der Internationalen Raumstation ISS über 100 Experimente durchführen und sie auch medial begleiten. Der kleine Playmobil-Roboter soll ihm künftig dabei helfen, seinen Arbeitsalltag im All auch Kindern zu erklären. Sein deutscher Vorgänger im All, Alexander Gerst, war bereits mit der Maus aus der "Sendung mit der Maus" (WDR) zum Star der Kinder geworden.

Das Zirndorfer Spielwarenunternehmen verspricht sich damit ähnlichen Erfolg. Mit dem YouTube-Kanal "ROBert knows" haben die Zirndorfer den kleinen Roboter bereits als wissbegierigen Sympathieträger eingeführt.

ROBert und Maurer geben besondere Einblicke auf Arbeit im All

In einer ersten Videoschalte hat sich Astronaut Matthias Maurer schon mit seinem neuen Begleiter gemeldet und einen besonderen Bick aus dem Raumschiff auf die Erde gewährt. "In der Schwerelosigkeit gibt es eine ganze Menge Dinge, die wir noch erforschen müssen. Das können Forschungen an Pflanzen oder Bakterien sein, medizinische Forschungen oder auch Forschungen, die den menschlichen Körper betreffen", so Matthias Maurer in der Videoschalte.

Der Zirndorfer Spielwarenhersteller sieht in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) eine gelungene Kooperation im Bereich der unterhaltenden Wissensvermittlung.