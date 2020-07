Spielzeitbuch des Augsburger Staatstheaters diesmal digital

Auf dem Spielplan stehen in der kommenden Spielzeit unter anderem die Opern "Orfeo ed Euridice" von Christoph Willibald Gluck, "Elektra" von Richard Strauss in einer konzertanten Version und die Kammeroper "In der Strafkolonie" von Philip Glass. In der Schauspielsparte erwarten die Zuschauer z.B. "Die Physiker" von Friedrich Dürrenmatt und "Medeamaterial", ein Theatertext von Heiner Müller. In der Sparte Ballett sind sechs Premieren geplant.