Spielzeit am Mainfranken Theater Würzburg endet wegen Corona

Seit dem 10. März ist der Spielbetrieb am Würzburger Mainfranken Theater ausgesetzt, nun steht fest: Es wird in der dieser Saison keine regulären Aufführungen mehr geben. Wie das Theater am Mittwoch (22.04.20) mitteilt, ist der reguläre Spielbetrieb "angesichts der fortdauernden pandemiebedingten Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen" für die laufende Saison beendet. Damit entfallen sämtliche ursprünglich bis Juli geplanten Vorstellungen, Veranstaltungen und Konzerte.

Intendant spricht von schmerzhaftem Schritt

Die Entscheidung, die Spielzeit zu beenden, sei für alle hart, aber notwendig, so die Theaterleitung. Intendant Markus Trabusch: "Wir arbeiten an Konzepten, wie wir unsere künstlerische Arbeit, also beispielsweise unsere Proben und Tanztrainings, unter den aktuellen Sicherheits- und Hygienevorschriften fortsetzen können." Zugleich würden nun andere aktuelle Aufgabenstellungen der Bühne vorgezogen. Dirk Terwey, Geschäftsführender Direktor, wird folgendermaßen zitiert: "Gewisse Aufgaben unserer derzeitigen Sanierung können wir jetzt vorziehen, außerdem bereiten wir ab sofort unseren bevorstehenden Auszug aus unserem Bestandsgebäude vor."

Theaterführung arbeitet an "Sonderformaten"

Die Theaterleitung prüft derzeit, ob in den kommenden Wochen Sonderformate initiiert werden können, die auch unter den aktuellen Sicherheits- und Hygienevorschriften durchführbar wären. Außerdem setzt das Mainfranken Theater sein bereits gestartetes virtuelles Programm "Homestories" unter der Internetadresse des Theaters fort. In "Homestories" tragen die Mitglieder des Ensembles mit kurzen Geschichten und Beiträgen von Zuhause zu dem digitalen Angebot bei. Vom Musiktheater über die Schauspiel- und Tanzabteilung bis hin zum Philharmonischen Orchester sind alle Sparten beteiligt.

Karten und Abonnements verfallen nicht

Allen Abonnenten, die noch offene Vorstellungs- und Konzertbesuche in der Saison 2019/20 besuchen hätten können, gibt das Mainfranken Theater die Möglichkeit, ihr Guthaben in der nächsten Spielzeit einzulösen oder anrechnen zu lassen. Die Gültigkeitszeiträume der laufenden TheaterCards werden verlängert. Alle Abonnenten und TheaterCard-Kunden sollen in den nächsten Tagen informiert werden. Alle Einzelkartenbesitzer können ihre bereits erworbenen Tickets eintauschen.

