Spielwarentrends 2023: Augmented Reality und Nachhaltigkeit

Mit App-gesteuerten Spielwaren liegen die Aussteller heute voll im Trend, sagt der Spielwarenmesse-Chef Christian Ulrich im BR-Interview. Spielzeug wird immer digitaler, High-Tech lande in den Kinderzimmern. Neuheiten sind laut Ulrich auch neu-interpretierte Klassiker. Dazu passen die alten Rennautos in AR sehr gut.

Ausrangierte Kühlschränke werden zu Spielzeug

Ein weiterer Trend der Neuheiten-Schau auf der Nürnberger Spielwarenmesse: Spielzeug aus nachhaltigen Rohstoffen. Die Sonderschau "Toys Go Green" – "Spielzeuge werden Grün" – fasst diesen Bereich zusammen, so Christian Ulrich weiter. "Dort zeigen wir den letzten Stand in der Industrie. Welche Materialien – neben Holz – gibt es auch noch. Das sind Dinge wie Kork, Bambus und Ähnliches." Das solle in Zukunft auf der Messe fest etabliert werden.

Neben Kork und Bambus zeigt auch Playmobil, welche Rohstoffe in nachhaltige Spielzeuge wandern können. 80 Prozent der Figuren, Tiere, Hütten und dergleichen aus der Spielzeug-Serie "Wiltopia" stammen aus nachhaltigen Materialien, sagt Pressesprecher Björn Seeger dem BR. "Zum einen ist da Recyclat drin, was zum Teil aus ausrangierten Kühlschränken gewonnen wird, zum anderen sind es auch biobasierte Kunststoffe".