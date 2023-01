Spielwarenmesse: Keine Zusatzregeln für chinesische Aussteller

Teilnahmebeschränkungen ausschließlich für chinesische Aussteller seien aus der Sicht der Spielwarenmesse weder verhältnismäßig noch praktikabel, sagt Vorstandssprecher Christian Ulrich auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Bei der Einreise aus China allerdings sieht es anders aus: In China steigen die Corona-Zahlen derzeit erneut stark an, zuletzt hatte die Europäische Union (EU) empfohlen, eine Testpflicht für Reisende aus China einzuführen.

Deutsche Einreiseverordnung wird kurzfristig geändert

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht das als eine "gute Entscheidung". "Auf dieser Grundlage verändern wir jetzt kurzfristig auch die deutsche Einreiseverordnung". Für Reisende aus China bedeute das, dass sie künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest benötigen.

Größtmögliche Sicherheit für Messe-Teilnehmer

Christian Ulrich von der Spielwarenmesse Nürnberg begrüßt diese Entscheidung sehr. "Wir orientieren uns an den behördlichen Vorgaben, nach deren Maßstäben wir unsere Sicherheitsregelungen auslegen, insofern wir als Veranstalter davon betroffen sind. Ziel ist es, für die größtmögliche Sicherheit unserer Teilnehmer zu sorgen", so der Vorstandssprecher Christian Ulrich bezüglich der Einreisebeschränkungen für Reisende aus China. "Wir beobachten die Lage sehr genau und stehen zu dem Thema auch mit unserer Tochtergesellschaft in Shanghai in engem Kontakt, die sowohl chinesische Aussteller als auch Besucher betreut. "

Hygienekonzept der Spielwarenmesse Nürnberg

Das Hygienekonzept der Spielwarenmesse sehe Empfehlungen zu allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen vor, wie zum Beispiel der Luftaustausch in den "ohnehin sehr großen Hallen", aber auch erhöhte Reinigungsintervalle. Die Spielwarenmesse empfehle das Tragen medizinischer Gesichtsmasken sowie eine Selbsttestung. Die Spielwarenmesse Nürnberg 2023 startet am 1. Februar und geht bis 5. Februar.