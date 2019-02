Spielwarenmesse in Nürnberg zieht Bilanz

Nach fünf Tagen ist in Nürnberg die 70. Spielwarenmesse zu Ende gegangen. Fast 2.900 Unternehmen aus 68 Ländern präsentierten ihre Produktneuheiten. Zu der Messe kamen 68.500 Fachbesuchern aus aller Welt.

Spielwarenmesse denkt zukunftsorientiert

Der Veranstalter der Spielwarenmesse zeigte sich zufrieden über den Verlauf der Messe. Die Spielwarenmesse spiegele die aktuelle Konzentration des Marktes wider. In ganz Europa wurden im letzten Jahr deutlich weniger Spielwaren verkauft. Lediglich in Deutschland gab es ein Umsatzwachstum von zwei Prozent.

Der Vorstandsvorsitzende der Spielwarenmesse, Ernst Kick, resümiert: "Wir können die Marktgegebenheiten nicht direkt beeinflussen, aber zukunftsorientiert handeln. Deshalb freuen wir uns darüber, für die Aussteller und Fachbesucher die qualitativ hochwertige Branchenleitmesse zu sein und die nächsten Jahre mit demselben Elan anzugehen."

Anhaltender Trend: elektronisches Spielzeug

Anhaltend groß war das Interesse in diesem Jahr an elektronischem Spielzeug. Roboter zum Selberbauen beispielsweise sollen bereits den Jüngsten Kenntnisse in der Programmiersprache und in der Robotik vermitteln. Weitere Trendthemen waren Bewegungsspiele, Wundertüten sowie Spielwaren, die auch Erwachsene ansprechen.

70 Jahre Spielwarenmesse

Die Spielwarenmesse feierte in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Zu diesem Jubiläum gab es am Messesamstag ein großes Feuerwerk.

Jürgen Huck vom gleichnamigen Familienunternehmen ist einer von 21 Ausstellern der ersten Stunde: "Wir sind mehr als stolz und sehr glücklich, zum 70. Mal auf der Spielwarenmesse vertreten zu sein." Rolly Toys-Chef Frank R. Schneider reiht sich ebenfalls in den Kreis der Jubilare und meint: "Die Spielwarenmesse ist die Messe für uns. Wenn man als Spielwarenunternehmen hier vertreten ist, braucht man nirgendwo sonst ausstellen."

Die kommende Spielwarenmesse findet vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2020 in Nürnberg statt.