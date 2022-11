Artikel mit Audio-Inhalten

> Spielwaren zu Weihnachten: An Kindern wird zuletzt gespart

Im Laden von Hans Lang in Altenkunstadt beginnt die wichtigste Zeit des Jahres. In den kommenden vier Wochen werden 40 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet. Trotz der Kaufzurückhaltung in vielen Brachen läuft es bei Spielwaren nach wie vor gut.