Spielstraße und Graffiti: München will Bahnhofsviertel aufwerten

Die grün-rote Rathaus-Koalition will zusammen mit anderen Fraktionen des Münchner Stadtrats das Viertel rund um den Hauptbahnhof aufwerten. Mit Notschlafplätzen, Aufenthaltsräumen und gezielter Sozialarbeit sollen zum Beispiel die im Viertel vorherrschenden Probleme wie illegale Prostitution, Drogenkonsum und illegale Beschäftigung eingedämmt werden.

Ausweg aus Prostitution und Drogen-Milieu

Ziel dieser Maßnahmen ist es, so mit den betroffenen Personen in Kontakt zu kommen und mit ihnen Auswege aus ihrer prekären Situation zu erarbeiten. So steht es in einer interfraktionellen Pressemeldung.

Spielstraßen, Trinkbrunnen und legale Graffiti-Flächen

Um das Viertel rund um den Münchner Hauptbahnhof mit mehr Lebensqualität zu füllen, sollen Flächen für Kunst und Kultur geschaffen werden. So will sich der Stadtrat um Spielstraßen, legale Graffiti-Flächen sowie Standorte für Trinkwasserbrunnen bemühen.

Auch autofreie Wochenenden im Hauptbahnhofsviertel sind ein geplanter Baustein der Stadtratsfraktionen. Zudem will man mit mobilen Toiletten das fortwährende Urinieren im öffentlichen Raum verhindern.

Uni-Studie zur Sicherheit in Bahnhofsvierteln

Das Maßnahmenpaket, das von verschiedenen Fraktionen im Münchner Stadtrat unterstützt wird, ist auf Grundlage der von einer Studie der Uni Tübingen erarbeiteten Lösungsansätze entstanden. Die Forschungsarbeit "Sicherheit in Bahnhofsvierteln", die von der Bundesregierung gefördert wurde, beschäftigte sich mit den in Bahnhofsvierteln typischen Problemen.