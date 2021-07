Spielplatz ist Schwarzbau: Das sagt Friedbergs Bürgermeister

Eine lange Rutsche, Kletterstangen, viele Schaukeln und genug Sand für ganze Kindergartengruppen. Der Friedberger Abenteuerspielplatz, ein Kindertraum. Aus der ganzen Region kommen Familien - spätestens seit der Bau in einer Augsburger Eltern-Zeitschrift beworben wurde.

Für die Anwohner ist der Ansturm auf Dauer "unerträglich". Manche tragen im Haus Ohrenstöpsel. Und Nachts kämen noch lärmende Jugendlichen dazu, an Wänden sei Urin. Weil sich die Anwohner darüber beklagen, würden sie inzwischen sogar angefeindet: "Da läuft eine Familie vorbei und das Kind ruft mir in den Garten: 'Hallo, Arschlochmann!'", so ein Anwohner.

Ein Spielplatz ohne Baugenehmigung

Seit Monaten streiten die Anwohner nun mit dem Bürgermeister. Der verweist auf Schallschutz an der Rutsche und Schilder, die gerade Abends Ruhe einfordern. Hilft nicht wirklich, sagen die Anwohner. Sie wenden sich an die Regierung von Schwaben. Und nun stellt sich heraus: Für den Spielplatz hätte es eine Baugenehmigung gebraucht. Er ist de facto ein Schwarzbau.

"In der Pauschalität" will Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann das nicht bestätigen, räumt aber ein, dass nun nachträglich eine Baugenehmigung beantragt wird: "Das ist jetzt im Nachhinein aufgrund des Insistierens der Anwohner nochmals bei uns in der Baugenehmigungsbehörde geprüft worden", so Eichmann. Das Ergebnis sei, dass eine Baugenehmigung für den Spielplatz "wahrscheinlich schon nötig gewesen wäre."

Diese Entscheidung sei "unter der Einbeziehung bestimmter Rechtssprechung" zustande gekommen. "Das ist halt die Juristerei", so der SPD-Politiker weiter: "Damals war es sehr neu, oder relativ neu, dass Kinderlärm ja kein Lärm ist." Das habe der Gesetzgeber geregelt. "Und seitdem hat sich natürlich auch Rechtsprechung ergeben", so Eichmann weiter.

Fachanwalt widerspricht Bürgermeister

Axel Weisbach, Fachanwalt für öffentliches Baurecht, kann diese Argumentation nicht nachvollziehen: "Zwar kenne ich den zugrunde liegenden Sachverhalt nicht im Detail. Festzuhalten ist aber, dass sich in Bezug auf die Errichtung von Spielplätzen die maßgebliche Vorschrift nicht geändert hat. Die Stadt geht wohl nun selbst davon aus, dass sowohl zum Zeitpunkt der Errichtung, als auch zum jetzigen Zeitpunkt eine Genehmigungspflicht besteht. Die vom Bürgermeister angesprochene Entwicklung der Rechtsprechung in den letzten Jahren zur Sozialadäquanz des Lärms spielender Kinder hat mit der Frage der Genehmigungspflicht aus meiner Sicht zunächst einmal nichts zu tun."

Stadträtin Marion Brülls von den Grünen kritisiert den Bürgermeister scharf. Für sie geht es auch um Glaubwürdigkeit. "Ich war erstmal sprachlos. In dieser Auseinandersetzung, die wir ja eh um diesen Spielplatz haben, ist das wie eine geplatzt Bombe. Wir klagen Menschen an, die schwarz bauen, und deshalb darf es auf keinen Fall sein, dass so etwas der Stadt passiert."

Was sich die Anwohner wünschen

Die Stadt Friedberg will sich nun nachträglich eine Baugenehmigung erteilen. Und die wird es geben, ist sich Bürgermeister Eichmann sicher. Das Landratsamt gehe nicht davon aus, "dass die Lärmwerte dieses Spielplatzes in irgendeiner Form herangezogen werden können, um Einschränkungen daraus zu ziehen", so Eichmann. Womöglich gebe es aber gewissen Auflagen für die Gestaltung.

Das hoffen die Bewohner. "Natürlich können hier Kinder spielen", so ein Betroffener, "aber wir wünschen uns eine Schallschutzwand und dass die Stadt dafür sorgt, dass abends ab 20 Uhr Ruhe herrscht. So wie die Stadt es auf ihren Schildern ja auch darstellt."