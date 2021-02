Spielplätze oder Bauland? Bürgerentscheid in Hettstadt steht an

Der Spielplatz Bergtannen in Hettstadt wirkt wie ein Ort der Erholung in der Wohnsiedlung. Schaukel, Rutsche, Tischtennisplatte, dazwischen Bäume. Doch der Gemeinderat will nun prüfen lassen, ob dort zukünftig Häuser stehen könnten. Dagegen regt sich Widerstand in der Gemeinde bei Würzburg. Nun am Sonntag wird über ein Bürgerbegehren und ein Ratsbegehren abgestimmt.

Zwei Spielplätze könnten für Baufläche weichen

"Fakt ist, es gibt ein, zwei gute Spielplätze, aber die sind nicht für alle gut zu erreichen", sagt Michael Bauer. Er ist Vater von zwei Kindern und einer der Initiatoren des Bürgerbegehrens. In der Gemeinde mit knapp 3.900 Einwohnern befinden sich insgesamt acht Spielplätze. Nun könnten zwei davon wegfallen. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich die Nutzung zentriert", sagt Bürgermeisterin Andrea Rothenbucher (parteilos). Bedeutet: Nicht alle Spielplätze würden in gleichem Umfang genutzt werden.

Über 500 Unterschriften für Bürgerbegehren

Die Antragssteller sehen das anders. Die Flächen seien die einzigen mit „Parkcharakter“ innerhalb Hettstadts. Für die östliche Hälfte der Gemeinde gäbe es dann nur noch einen Spielplatz. Rund um den Ort befinden sich hauptsächlich Ackerflächen. Deshalb das Bürgerbegehren. Ende Oktober 2020 haben sie 545 Unterschriften übergeben.

Ratsbegehren will Ausbau am Jugendzentrum

Neben dem Bürgerbegehren steht auch ein Ratsbegehren zur Wahl. Es schlägt einen Ausbau der Freizeitmöglichkeiten für alle Generationen am örtlichen Jugendzentrum vor, als Ausgleich für die dann wegfallenden Spielplätze. An deren Stelle sollen neue Häuser entstehen.

Eine Prognose, wie die Entscheidung ausfallen könnte, fällt Bürgermeisterin Rothenbucher schwer: "Man trifft aktuell wenig Leute und die Meinungen teilen sich total." Die Wahlbeteiligung habe Mitte der Woche bereits bei über 50 Prozent gelegen – also allein durch eingegangene Briefwahlstimmen. Wobei die Bürgermeisterin davon ausgeht, dass wegen der Pandemie deutlich weniger Stimmen als sonst an der Urne abgegeben werden.

Geheimer Grundsatzbeschluss im Gemeinderat

Der Bürgerentscheid hat im Vorfeld bereits einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen, unter anderem auch deshalb, da der Gemeinderat zunächst im Geheimen über die Umwandlung der Spielplätze gesprochen hatte. Erst nach dem Grundsatzbeschluss, dass die Umwandlung geprüft werden soll, kam das Thema an die Öffentlichkeit. "Hätte ich gedacht, dass das Anstoß findet, hätte ich das andersherum gemacht", räumt Andrea Rothenbucher ein.

Vor der finalen Abstimmung klingen jedoch beide Seiten versöhnlich. "Die Entscheidung muss vom Dorf gefällt werden", sagt Michael Bauer. Er könnte sich vorstellen, dass Eltern zukünftig bei der Pflege der Spielplätze unterstützen. Die Bürgermeisterin sagt, sie "gehe da ganz gelassen ran". Sollten sich die Antragssteller durchsetzen, dann könne sie "die Entscheidung ganz legere akzeptieren".