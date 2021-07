Spielende Kinder finden Stabgranate in Bachbett

Noch immer liegen unzählige Blindgänger aus den beiden Weltkriegen in Schwabens Böden. Gegen Sonntagabend sind Kinder am Mühlbach in Sonthofen (Lkr. Oberallgäu) allem Anschein nach auf eine Stabgranate gestoßen. Ein Mann schickte die Kinder aus dem Gefahrenbereich und informierte die Polizei. Das teilte das Präsidium Schwaben Süd / West in Kempten heute mit.

Im Bachbett lagen noch 150 Schuss Übungsmunition

Der Bereich wurde nach der Meldung bei der Polizei weiträumig abgesperrt. Nach einer ersten Einschätzung des Sprengkommandos München war der Gegenstand tatsächlich eine Granate und möglicherweise noch scharf. Vorsorglich wurde das Bachbett des Mühlbachs abgesucht und dabei wurden 150 Schuss Übungsmunition gefunden. Das Sprengkommando transportierte die mutmaßliche Granate und die Munition zur Vernichtung ab.