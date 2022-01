Spielbank Bad Kötzting: Pandemie prägt Einnahmen-Bilanz 2021

Mehr als 16.000 Besucherinnen und Besucher haben 2021 in der Spielbank Bad Kötzting im Kreis Cham ihr Glück versucht. Im Jahr zuvor waren es noch 10.000 Menschen mehr. Auch 2020 gab es schon zeitweise Schließungen wegen Corona, im November aber musste die Spielbank in eine halbjährige Zwangspause bis Juni 2021. Die meisten der über 50 Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit.

Die Schließung hatte auch Auswirkungen auf den Bruttospielertrag. Er lag in Bad Kötzting 2021 bei über 2,3 Millionen Euro. Im Jahr zuvor wurden noch über 3,1 Millionen Euro eingenommen. Diese Zahlen nannte eine Sprecherin der Bayerischen Spielbanken dem BR.

Begrenzte Besucherzahl, weniger Tische und Automaten

Aktuell ist die Besucherzahl auf 25 Prozent der regulären Kapazität begrenzt. Aus Hygienegründen werden nicht alle Tische bespielt, einige Automaten sind ausgeschaltet, um einen Mindestabstand zwischen den Spielerinnen und Spielern zu gewährleisten. Auch das reduziert weiter die Einnahmen. Für den Zutritt gilt die 2G-Plus-Regel, die Gäste müssen eine FFP2-Maske tragen. Auf der Homepage der Spielbank kann man sich vorab informieren, ob gerade voll ist oder ob man kommen kann.

Spielbanken machen insgesamt Gewinn

Trotz des gesunkenen Bruttospielertrages des vergangenen Jahres verzeichneten die neun bayerischen Spielbanken insgesamt einen Gewinn. Nach Abzug aller Steuern, Abgaben und Kosten konnten wieder Gewinne an den Freistaat Bayern überwiesen werden. Auch die Standortgemeinden profitieren.

Der Bruttospielertrag aller bayerischen Spielbanken lag 2021 bei mehr als 48 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2020 waren es mehr als 56 Millionen Euro. Im "Vor-Corona-Jahr" 2019 betrug er noch rund 86 Millionen Euro.

In allen bayerischen Spielbanken arbeiten derzeit über 670 Menschen. Personal habe man 2021 nicht abbauen müssen, so eine Sprecherin in München.