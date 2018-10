vor 12 Minuten

Spielabbruch: Über 20 Fans stürmen Fußballfeld

Ausschreitungen am Sonntagnachmittag bei einem Fußballspiel in Neuhaus am Inn (Lkr. Passau): Weil mehrere Fans den Platz wegen eines Fouls stürmten und den Schiedsrichter bedroht haben sollen, brach dieser das Spiel kurz vor Ende ab.