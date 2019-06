Bereits seit 50 Jahren gibt es die ehemalige Fernsehshow "Spiel ohne Grenzen" in Mönchsdeggingen in echt und live. Der damalige Pfarrer, ein Fan der Show, hatte die Spiele ins Leben gerufen, die am Pfingstwochenende bereits zum 32. Mal stattfinden. Inzwischen gibt es beim TSV Mönchsdeggingen eine eigene Abteilung für das Spiel ohne Grenzen.

Mönchsdegginger nehmen Urlaub für den Aufbau

Zwei Wochen dauerte der Aufbau, für den sich viele Vereinsmitglieder extra Urlaub nehmen. Dreh- und Angelpunkt der meisten Spiele ist der extra aufgebaute große Pool. Aus der Schweiz, aus Österreich, aber auch aus den Nachbarlandkreisen kommen die Mannschaften, die sich ab Samstag in sportlichen und kreativen Wettbewerben messen. Freundschaft und Zusammenhalt stehen bei der Veranstaltung aber im Mittelpunkt.

Vor den Spielen: Poolparty und Showauftritte

Los geht es bereits am Freitagabend mit einer Poolparty. Am Samstag zeigen die Gruppen einstudierte Shows, für die es auch schon Punkte gibt. Höhepunkt sind aber die Spiele am Pfingstsonntag. Dabei erwarten die Teams heuer fünf ganz besondere Aufgaben. Es sind die fünf besten Spiele aus den vergangenen fünf Jahrzehnten. Da müssen die Teilnehmer zum Beispiel als Pinguin verkleidet auf einer Drehscheibe Wasser schöpfen und als Obelix geht’s mit Hinkelstein auf dem Rücken durch einen Parcour.